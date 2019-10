Thierry Neuville - © PAU BARRENA - AFP

Tänak chez Hyundai? "Ça m'arrangerait", plaisante Neuville - WRC - Rallye de Catalogne -... A en croire les rumeurs qui circulent depuis quelques jours, Thierry Neuville et Ott Tänak pourraient être réunis chez Hyundai l'an prochain. Une éventualité qui ne dérangerait pas le pilote belge, interrogé à ce propos samedi soir. "Est-ce une rumeur? Je n'en sais rien", a tenté d'esquiver Neuville avec le sourire. "Il a toujours dit qu'il y avait des discussions et tant qu'il discute avec les équipes et qu'il n'a pas décidé, on ne saura pas." "J'ai toujours dit que ça ne me dérangerait pas", a-t-il ajouté. "J'ai toujours été le plus rapide chez Hyundai face à tous mes équipiers donc je dirais même que ça m'arrangerait qu'il ait la même voiture que moi."