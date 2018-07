Tanak : "C'est la victoire la plus importante de notre saison"

Le triomphe d'Ott Tanak dimanche au Rallye de Finlande lui permet de se rapprocher de la lutte pour le titre, dans laquelle Sébastien Ogier a grignoté un peu de son retard sur Thierry Neuville, le leader du championnat du monde WRC.

"Voir tant de sourires, c'est absolument génial ! Pour le team, c'est comme si on évoluait à domicile. C'est donc la victoire la plus importante de notre saison. On savait qu'on serait fort ici donc on avait la pression. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait. Impossible de me plaindre de quoi que ce soit aujourd'hui ! Du point de vue du classement général, ce sera difficile de revenir car Neuville et Ogier ont pris une belle avance. On continuera de faire le maximum durant chaque épreuve. On verra...", a souri Tanak à notre micro.