Lutte royale : Tanak bondit en tête en Grande-Bretagne, Neuville recule au 4e rang

De la pluie, de la boue, une adhérence minimale et une visibilité réduite : la première journée du rallye de Grande-Bretagne, douzième manche de la saison, a été particulièrement délicate pour le peloton du WRC ce vendredi.

Au terme des neufs spéciales du jour, le leader du championnat, Ott Tanak, a émergé. Sébastien Ogier s'est lui installé au deuxième rang (+3.4 secondes). On retrouve ensuite Kris Meeke (+3.6 sec), qui a occupé la tête durant pratiquement toute la journée. Thierry Neuville (+8.4 sec), longtemps deuxième, est quatrième. Suivent ensuite deux autres pilotes Hyundai : Andreas Mikkelsen et Craig Breen. Le moment fort du jour, c'est la sortie de Jari-Matti Latvala. Le pilote finlandais et son copilote vont bien.

Samedi, place à la deuxième journée, un parcours de sept spéciales pour un total légèrement supérieur à 150 kilomètres. Les surprises risquent d'être à nouveau au rendez-vous.

ES11 : Dyfi 1 (25.86 km - 9h08 heure belge)

ES12 : Myherin 1 (23.54 km - 11h08)

ES13 : Sweet Lamb Hafren 1 (25.65 km - 12h02)

ES14 : Myherin 2 (23.54 km - 15h08)

ES15 : Sweet Lamb Hafren 2 (25.65 km - 16h02)

ES16 : Dyfi 2 (25.86 km - 17h22)

ES17 : Colwyn Bay (2.40 km - 20h11)