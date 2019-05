Tanak bondit en tête au Chili, un scratch et la 4e place pour Neuville

Thierry Neuville - © Twitter - Michelin

Les meilleurs moments de vendredi - WRC - Rallye du Chili - 10/05/2019 roisième scratch pour Tanak, l'homme de ce début de rallye. Il repousse Loeb (3.7 sec) et un duo, Latvala et Ogier, à 5.8 sec. Le Finlandais s'en veut énormément car il semblait parti pour réaliser le meilleur temps. Il a toutefois commis une petite erreur entre le 18e et le 20e kilomètre. "Comment puis-je être aussi stupide par moments ?!", pestait-il à l'arrivée de la spéciale. Neuville a obtenu le 6e. Au général, Tanak possède 23.1 sec sur Ogier, 29.4 sur Latvala et 31.8 sur Neuville. Loeb est 6e à 51.8 sec.