Le débrief du WRC - © RTBF.be

Succès compliqué de Tanak, Neuville rebondit, Meeke se loupe dimanche - WRC - Rallye du Portugal... L'Estonien Ott Tanak a empoché dimanche le rallye du Portugal, 7e épreuve du championnat du monde WRC, devant le Belge Thierry Neuville (Hyundai), le Français Sébastien Ogier (Citroën). Durant cette dernière journée, le Britannique Kris Meeke (Toyota), qui l'avait entamée en 2e position, effectuait deux erreurs et était contraint à l’abandon. Au général, Ogier garde la tête (142 points), au détriment de Tanak (140) et Neuville (132). Dans son débriefing de dimanche, Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF au Portugal, revient sur les faits marquants de l'épreuve et tend son micro aux principaux protagonistes.