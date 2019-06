Sordo surgit en tête en Sardaigne, trois grosses chaleurs et une septième place pour Neuville

La Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville - © Helena El Mokni - Hyundai Motorsport

Sordo, Tanak et Suninen en lutte pour la victoire - WRC - Rallye de Sardaigne - 14/06/2019 L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) occupaient conjointement la tête du Rallye de Sardaigne, huitième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme de l'ES6 disputée ce vendredi après-midi. Après l'annulation de l'ES7, le classement général reste en suspens en attendant la décision des commissaires de course.