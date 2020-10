Sordo : "C'était très tendu sur la fin... et c'est une victoire un peu bizarre"

Dani Sordo (Hyundai) a remporté pour la deuxième année d'affilée le Rallye de Sardaigne, dimanche, au terme d'une course parfaite, devant son équipier Thierry Neuville qui a finalement devancé d'une seconde Sébastien Ogier (Toyota). Le leader du championnat des pilotes, Elfyn Evans (Toyota), a terminé quatrième, à plus d'une minute de Sordo.

"C'était très tendu sur la fin. On a arraché le succès, mais on n'a pas très bien roulé aujourd'hui. On avait un peu de marge heureusement. Vous savez, ce n'est pas toujours évident de gérer la pression. On a récolté la victoire donc ça va. On a vu que Neuville et Ogier étaient très rapides dans la première spéciale ce matin. Il fallait attaquer fort aussi si on voulait répondre. On est content d'être dans l'équipe, de fournir un bon travail. Je dois reconnaitre que c'est une victoire, ma 3e, un peu bizarre. Il n'y a pas de monde... Mais on a bien roulé, c'est le plus gratifiant", a commenté le sympathique pilote espagnol.