Serderidis, au volant d'une WRC de la nouvelle génération : "C'est un luxe, mais c'est le rêve !"

Le pilote amateur belgo-grec Jourdan Serderidis disputera cette semaine en Allemagne son tout premier rallye dans le baquet d'une WRC de la nouvelle génération, une Ford Fiesta identique à celle au volant de laquelle Sébastien Ogier a été sacré Champion du Monde en 2017.

Le chef d'entreprise dorinnois, qui mettra un terme à sa carrière de pilote dans moins d'un an, espère faire bonne figure au volant d'une voiture "plus facile" à conduire que les WRC de l'ancienne génération qu'il a eu l'occasion de conduire auparavant.

"Prendre le départ du Rallye d'Allemagne au volant d'une WRC de la nouvelle génération, c'est un rêve, a avoué Jourdan Serderidis au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Après mon titre en WRC Trophy en 2017, je m'étais dit que j'allais peut-être arrêter, et finalement, j'ai décidé de me faire un dernier plaisir, l'ultime plaisir, en roulant avec une écurie officielle, M-Sport, et avec une voiture de la dernière génération : plus de chevaux, plus d'aéro... Le rêve, quoi ! La voiture était une véritable inconnue, mais finalement, c'est plus facile. C'est une voiture plus simple à conduire que celle de l'ancienne génération, elle est plus puissante, donc ça vient plus vite, les freinages... On ne comprend pas tout de suite les limites de la voiture, et ça, ça prendra du temps. Il faut faire au moins deux ou trois rallyes avec cette voiture pour pouvoir enfin bien l'utiliser et faire de belles choses. Mais s'amuser, ça, on va faire ! Je compte bien vous revoir en Australie, comme l'année dernière, et j'aimerais faire aussi le Rallye du Mexique la saison prochaine, toujours avec M-Sport. Je terminerai ensuite tout doucement ma carrière à l'Acropole, en ERC, en mai ou en juin 2019."

"Se retrouver au volant de cette voiture sur une épreuve du Championnat du Monde, cela coûte assez cher, c'est un luxe, a repris le vainqueur du WRC Trophy en 2017. Malcolm (Wilson, le patron de M-Sport, NDLR) est un très bon commerçant, on a négocié un package pour ces deux rallyes, et aussi parce qu'on aide Emil Bergkvist en Junior WRC. A la location, disons qu'on n'est pas loin du quart du prix de la voiture, qui est de 700.000 euros. C'est très cher, c'est un gros luxe, mais pour rouler avec ce genre de voiture et avec le service qu'il y a autour, je pense que c'est correct."