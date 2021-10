Sébastien Ogier vise toujours la victoire en Espagne : "Douze secondes de retard, ce n'est pas dramatique"

Sébastien Ogier vise la victoire ce week-end sur les spéciales catalanes, et malgré sa troisième place et ses 12.6 secondes de retard sur son coéquipier et dernier rival dans la lutte pour le titre, Elfyn Evans, ce vendredi midi, le septuple Champion du Monde reste confiant et espère être en mesure d'inverser la tendance au cours de l'après-midi.

"Ma matinée n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas très bonne non plus, a précisé Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. On voit que c'est possible de faire mieux, puisqu'Elfyn a été plus rapide que nous lors des trois spéciales de la matinée. Ce n'est pas un mauvais départ, mais douze secondes, c'est un écart qui n'est pas facile à combler sur ce type de routes. Il va falloir essayer de trouver un peu plus de vitesse cet après-midi. Ce n'est jamais pareil quand on n'a rien à perdre ou qu'on essaie de rouler le plus vite possible tout en restant "safe". Le niveau d'attaque d'Elfyn ce matin était élevé, et il a fait la différence. Mais on ne va pas se cacher derrière tout ça, rien n'est encore fait, on a des petites idées pour améliorer notre set-up et trouver la confiance en plus, qui est nécessaire pour aller plus vite. On doit voir cet après-midi si on arrive à réagir, et après, on pourra éventuellement changer de stratégie. Mais pour l'instant, on est toujours là pour essayer de gagner le rallye."