Sébastien Ogier, quatrième du Rallye d'Espagne : "Ma prise de risques est proche de zéro, on le paie en performance"

Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) a terminé le Rallye de Catalogne au pied du podium, à la quatrième place, après avoir dû se battre avec sa voiture durant une bonne partie du week-end. Le septuple Champion du Monde conserve 17 points d'avance sur son dernier rival dans la lutte pour le titre, son coéquipier Elfyn Evans, alors qu'il ne reste qu'un rallye (celui de Monza, à la mi-novembre) à disputer cette saison.

"Ce qu'on va retenir, c'est qu'on a réalisé le job nécessaire pour le championnat, mais ça ne restera pas une de nos plus belles performances, c'est sûr, a souligné Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. On a beaucoup plus galéré que prévu, on manquait un peu de vitesse, même si la seconde moitié du rallye s'est mieux déroulée. Sur la fin, avec la pluie, je n'ai pas voulu prendre de risques. Ce n'était pas le week-end aussi fun qu'espéré. Ma prise de risques est proche de zéro, et on le paie au niveau de la performance. Sans avoir à balayer sur l'asphalte, j'espérais avoir un meilleur feeling, mais cela n'a pas été le cas. C'est presque plus facile à accepter que sur la terre, quand c'est dû au balayage. Cela reste très positif au niveau du championnat, 17 points d'avance avant le dernier rallye, j'aurais signé des deux mains pour ça en début de saison."