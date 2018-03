Sébastien Ogier pénalisé ne compte plus que 4 points d'avance sur Neuville

Ce dimanche, Sébastien Ogier a remporté le Rallye du Mexique pour la quatrième fois. Le champion en titre, déjà vainqueur du Monte Carlo cette saison, s’est assuré la victoire durant la deuxième journée grâce à quatre meilleurs chronos consécutifs.

Son écart au classement mondial reste mince par rapport au Belge Thierry Neuville (6ème au Mexique). D'autant plus que sur décision dès commissaires, Sébastien Ogier a pris 10 secondes de pénalité dans la Power Stage pour avoir court-circuité une chicane. Résultat : il a perdu 4 points, Thierry Neuville en a marqué un de plus et il n’y a donc plus que 4 points d’écart entre les deux pilotes au championnat.