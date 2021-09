Sébastien Ogier bientôt sacré ? "Je ne vais pas relâcher la pression, mais ça sent bon"

Sébastien Ogier a fait un grand pas vers un huitième titre mondial en terminant à la troisième place du Rallye de Grèce ce dimanche. Ses principaux rivaux, Elfyn Evans et Thierry Neuville, ont respectivement dû se contenter des sixième et huitième positions après avoir été gênés par des problèmes techniques en début d'épreuve.

Le pilote Toyota, qui mettra sa carrière entre parenthèses à la fin de la saison (il ne disputera que quelques rallyes en 2022), pourrait mathématiquement être sacré dès le prochain rallye, en Finlande.

"Il ne faut pas oublier les aléas du sport auto, mais l'opération du week-end est positive et on se rapproche de plus en plus de ce huitième titre, c'est un fait, s'est réjoui Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. Mais comme d'habitude, je ne vais pas relâcher la pression, il faut encore aller chercher quelques points pour finaliser tout ça. Pour le titre pilotes, ça sent bon pour moi, et pour le titre constructeurs, c'est aussi en très bonne voie pour Toyota. C'est top, on est en bonne voie pour faire le doublé, je pense que c'est mérité. Toute l'équipe fait de gros efforts. En performance pure, je pense que les deux voitures sont très proches les unes des autres, on a vu un peu plus de soucis techniques sur les Hyundai que sur les Toyota. Mais cela peut nous arriver aussi, on l'a vu avec Elfyn ce week-end. Cette bagarre est intéressante, ça fait de belles courses."