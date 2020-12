Sébastien Ogier à 40 kilomètres d'une 7e couronne : "Une victoire suffit..."

Sébastien Ogier (Toyota) occupe la tête du Rallye de Monza, 7e et avant-dernier rendez-vous du championnat du monde WRC, à l'issue de la journée de samedi, en Italie. Le Français peut se contenter de gérer son avantage pour aller chercher un 7e titre mondial, suite aux retraits d'Elfyn Evans (Toyota), leader du championnat, et de Thierry Neuville (Hyundai).

"On est tous content de rentrer ce soir. Les conditions dans la première boucle étaient plutôt bonnes, on a globalement pris du plaisir. La deuxième boucle, par contre... La première spéciale a été annulée, mais c'était de l'aquaplaning permanent. Sur la neige en pneus pluie, ce n'était pas l'idéal non plus. La deuxième spéciale, il y avait aussi beaucoup plus de neige que prévu. Dès qu'on apprend qu'Evans est sorti, on se dit juste qu'il ne faut pas faire pareil. C'est tellement piégeux que c'est vite arrivé. La suivante était tellement chaotique qu'ils ont dû l'annuler. On était arrivé ici avec l'objectif de gagner le rallye. C'était la meilleure manière de mettre la pression sur Evans", a détaillé Ogier à notre micro.

"On sait maintenant qu'une victoire suffit pour être sacré... Il va falloir s'accrocher à cette première place. Quand on est passé à côté de l'endroit de sa sortie, il a directement indiqué que c'était glissant. C'est très fair-play, mais je n'en attendais pas moins de sa part. En tant qu'équipier, c'est la moindre des choses je crois. C'est une déception pour l'équipe aussi car on était en route pour faire le doublé (pilotes et constructeurs). Avec des conditions comme aujourd'hui, ça pouvait arriver à n'importe qui. Chez Hyundai comme chez nous, on veut aller à l'arrivée. Il va encore pleuvoir, il y aura encore des parties boueuses à traverser", a ensuite précisé le sextuple champion du monde.

Dimanche, le parcours prévoit trois spéciales pour un total... de 40.25 kilomètres.