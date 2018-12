Sébastien Loeb équipier de Thierry Neuville en 2019

Le nonuple champion du monde Sébastien Loeb participera à 6 rallyes la saison prochaine au volant d'une Hyundai. Pour Thierry Neuville voilà une bonne nouvelle... peu ou pas aidé par ses équipiers lors des deux dernières saisons, Thierry voit arriver dans l'équipe un renfort de choix, un pilote capable de priver ses rivaux de gros points. Avec un programme partiel, le champion français ne jouera pas le titre et pourrait à l'occasion s'effacer au profit de notre compatriote.

Loeb, c'est aussi une expertise technique qui pourrait bien être utile à Hyundai pour rivaliser avec la Toyota, l'épouvantail en terme de performance au vu de la fin de saison 2018.

Après 5 saisons en WRC sans avoir décroché le moindre titre, Hyundai envoie un signal fort et renforce de manière on ne peut plus efficace son équipe. Andreas Mikkelsen et Dani Sordo, sur 8 rallyes, complètent l’effectif.

Si ce transfert fait les affaires de la marque sud-coréenne, il est incompréhensible. Comment un pilote qui a marqué l'histoire de Citroën avec ses 9 titres mondiaux, ses 79 succès en WRC, a-t-il pu être lâché par le groupe PSA ?

Pour tous, Loeb était associé à vie à l'équipe aux double chevrons, désormais il pourra gagner sur les manches du championnat du monde au volant d'une voiture concurrente, pire il pourrait même créer pas mal de soucis à son ancienne équipe et à Sébastien Ogier, son meilleur ennemi. Tout ça à cause d'un budget étriqué ? La perte d'un ambassadeur comme Loeb risque de coûter bien plus cher au groupe en terme d'image et de marketing que quelques rallyes à financer en championnat du monde.

C'est Hyundai qui se frotte les mains même si l'équipe de Neuville aura encore un peu plus la pression, un titre quel qu'il soit est désormais obligatoire.