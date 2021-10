Rallye du Condroz 2013 : Victoire de Sébastien Loeb - Rallye du Condroz 2013 - 03/11/2013 Grandissime favori, le nonuple champion du monde Sébastien Loeb (Citroën DS3 WRC) a aisément remporté le 40e rallye du Condroz, dernière manche du championnat de Belgique. Sur les vingt-sept étapes spéciales, le nonuple champion du monde Sébastien Loeb - épaulé par son épouse Séverine sur une Citroën DS3 WRC - n'a laissé échapper que la dernière, Ben-Ahin, où il a perdu 40 secondes sur crevaison. Cet incident n'a pas remis son triomphe en cause puisqu'il a rejoint l'arrivée avec plus de 6 minutes d'avance sur son dauphin, Xavier Bouche. Disposant d'une Citroën C4 WRC, celui-ci s'est isolé au 2e rang dès la première journée et il a conforté ensuite son avance, profitant notamment des retraits de Kris Princen (Subaru-embrayage), Dominique Jullien (Mini-suspension faussée) et Chris Van Woensel (Subaru-boîte). Malgré un moteur à bout de souffle, Xavier Bouche a conservé sa médaille d'argent devant Yves Matton (Citroën Xsara WRC). Auteur du seul scratch ayant échappé au vainqueur, Bertrand Grooten (Citroën Xsara WRC) aurait pu offrir le quadruplé à Citroën mais Cédric Cherain (Ford Fiesta R5) l'en a empêché. Les places d'honneur sont revenues à Olivier Collard - lauréat en Groupe N - et Anthony Martin (tous deux sur Mitsubishi), devant le Néerlandais Piet Van Hoof (Mitsubishi également), Davy Vanneste (Peugeot 207 S2000) et Caren Burton (Citroën DS3 R3), vainqueur en 2 roues motrices. On retient encore le succès du Néerlandais Kevin Abbring devant Cédric De Cecco (tous deux sur Peugeot) en classe R2 ainsi que les titres de Matthias Boon (Peugeot) en Junior et Christophe Kerckhove (Porsche) en Historiques.