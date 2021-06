Safari Rally 1999 : Freddy Loix sur le toit, Carlos Sainz à l'aveugle, le chef-d'œuvre de Colin McRae

L'Écossais Colin McRae, l'un des plus grands pilotes de rallye de tous les temps, a remporté à trois reprises le Safari Rally au Kenya. Une fois au volant de la Subaru Impreza WRC (1997), et deux fois à bord de la Ford Focus WRC (1999 et 2002).

Attardons-nous sur l'édition 1999 : après les victoires de Tommi Makinen (Mitsubishi Lancer Evo VI) au Monte-Carlo et en Suède, c'est un défi bien différent qui attend les animateurs du WRC au Kenya, fin février : plus de... mille kilomètres à disputer contre le chrono sur des routes ouvertes à la circulation !

Et pour son troisième rallye au volant de la Ford Focus RS WRC '99, Colin McRae évite tous les pièges, au contraire de ses adversaires : le Belge Freddy Loix (Mitsubishi Carisma GT Evo VI) termine sur le toit, l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota Corolla WRC) voit son capot avant se décrocher et venir percuter son pare-brise, Tommi Makinen, Richard Burns, Juha Kankkunen et Bruno Thiry (Subaru Impreza WRC) doivent eux aussi jeter l'éponge...

Après près de neuf heures passées en spéciales, Colin McRae franchit la ligne d'arrivée en vainqueur (8:41.39) avec près d'un quart d'heure d'avance (14:26) sur son plus proche poursuivant, le Français Didier Auriol (Toyota Corolla WRC). Des écarts inimaginables aujourd'hui...