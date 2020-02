Rovanpera en lutte pour le podium : "Je ne suis pas totalement satisfait"

Pour seulement son deuxième rallye en WRC, Kalle Rovanpera est à la lutte avec son équipier Sébastien Ogier pour récolter la troisième place sur le podium. Une belle performance pour le jeune homme de 19 ans.

"Ca n'a pas été une super journée pour nous je trouve. On a simplement eu une bonne spéciale, c'était moins bon dans les autres. Je ne sais pas pourquoi mais je n'étais pas assez rapide durant deux spéciales de la matinée. Je perds trop de clous, ça me pénalise. On a effectué quelques changements et la dernière spéciale de la matinée était très bonne. Mais celle de l'après-midi, ça n'allait de nouveau plus. Je ne comprends pas trop", a expliqué le Finlandais à notre micro.

"Je ne sais pas si c'est incroyable d'être encore en lutte pour le podium lors de mon deuxième rallye WRC. C'est pas mal oui, mais on perd quand même du temps et on fait des petites erreurs. Je ne suis pas totalement satisfait. Il n'y a qu'une seule spéciale dimanche, on va essayer d'aller le plus vite possible", a aussi ajouté le jeune pilote.