Rovanpera : "Agréable de voir que notre régularité rapporte des gros points"

Cinq pilotes peuvent encore rêver de titre mondial au moment d'aborder le rallye de Sardaigne, l'avant-dernière manche de la saison. Elfyn Evans est en tête du championnat (97 unités), devant Sébastien Ogier (79), Ott Tanak (70) et Kalle Rovanpera (70). Thierry Neuville est cinquième (65).

"Je suis arrivé un peu trop vite après la ligne d'arrivée du shakedown. Je ne pouvais plus arrêter la voiture. Impossible de récupérer la voiture donc on s'est retrouvé sur le toit. Ce n'est pas trop grave, la voiture sera prête pour le vrai début du rallye", a précisé Rovanpera, parti à la faute durant le shakedown.

"Depuis le début de la saison, je ne réfléchis pas trop. Je me présente au rallye, je débute en essayant d'adopter un bon rythme et je vois commencer les choses se présentent. Nous sommes à la 4e place du classement général : on a eu quelques bons rallyes, sans commettre de fautes. C'est agréable de voir que notre régularité nous rapporte des gros points pratiquement à chaque fois. Ce sera parfait si on peut continuer comme cela ici, même si ça s'annonce complexe. Je ne vise pas le titre cette année, je ne vais pas rouler pour absolument dépasser ceux devant. Etre dans le top 3 ou top 4 sur cette épreuve, ça me convient parfaitement", a calmement ensuite analysé le Finlandais de 20 ans.