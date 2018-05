Revivez le spectaculaire jump de Fafe... aux côtés de Thierry Neuville !

Quelques heures après sa superbe victoire au Portugal, Olivier Gaspard a retrouvé Thierry Neuville à Fafe sur le terrain de ses exploits, l'occasion de tout savoir sur un des plus beaux lieux du championnat du monde des rallyes. Accrochez-vous, ça saute !

D'énormes blocs de pierre, des éoliennes à perte de vue, l'endroit fait partie du patrimoine du championnat du mode des rallyes. On est à Fafe : son célèbre jump, un véritable défi pour les équipages. Un spectacle, une ambiance incroyable pour des dizaines de millier de spectateurs.

Fafe, c'est aussi le dernier piège du rallye du Portugal, franchi avec succès par Neuville. Une deuxième victoire cette saison qui permet au Belge de prendre la tête du championnat du monde des rallyes.

Quelques heures après ce succès mémorable, on retrouve Thierry sur le terrain de ses exploits. Pour le nouveau leader du championnat, la nuit a été courte. Le boulot reprend ses droits, Thierry va nous faire découvrir le jump de Fafe. Une bosse qui propulse les voitures à près de 40 mètres. Tous les pilotes vous le diront : ce jump est un des plus compliqués à aborder de la saison. Ils sont quelques uns à s'être fait piégés, ils sont nombreux à le redouter année après année…

Alors, on va enfin savoir à quoi ressemble ce fameux saut. Avant de se lancer dans la spéciale, Thierry explique une dernière fois la complexité de cette bosse… Reste plus qu'à essayer, on se lance dans les 3 derniers kms de cette spéciale qui sert de Power Stage au rallye du Portugal.

Le coup de frein avant la bosse permet de se poser relativement en douceur. L'envolée est impressionnante, Neuville a visé juste ! Fafe, c'est incroyable.