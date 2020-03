Revivez le Rallye du Mexique en vidéo : Ogier puissance 6, Neuville en retrait

Ne cherchez plus l’homme de Léon, il s’appelle Sébastien Ogier. Huit participations, six succès et deux premiers accessits, le sextuple champion du monde règne sans partage depuis près de dix ans sur l’épreuve mexicaine. Ogier s’offre une première victoire au volant de la Toyota mais ne gardera pas un souvenir particulier de ce premier rendez-vous sur terre de la saison.

A l’arrivée finale, il s’est montré digne, ne voulant pas fêter de manière inconsidérée ce succès face aux événements qui frappent la planète entière. Sportivement, Ogier a marqué les esprits et monte en puissance au volant de sa nouvelle monture. Le Français passe en tête au championnat et possède déjà 20 points d’avance sur Thierry Neuville, malchanceux dans les environs de Léon et 24 sur Ott Tanak, de retour aux affaires avec un second accessit consécutif en 2020.

Un troisième vainqueur différent en autant de rallyes, il faut s’en réjouir. Pour un quatrième différent, il faudra attendre un peu plus de deux mois au Portugal fin mai,… pour autant que le rallye ait lieu !