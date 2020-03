Rétro Thierry Neuville en WRC, 13 victoires... et une dernière marche à gravir

Rallye de Corse 2017 : Victoire de Thierry Neuville - WRC - Tour de Corse 2017 - 10/04/2017 Thierry Neuville (Hyundai i20) a empoché le Tour de Corse ce dimanche, quatrième manche du championnat du monde des rallyes WRC. Troisième au soir de la première journée, le pilote belge est passé à l’offensive samedi. Il a bouclé la journée en tête, profitant notamment de l’abandon de Kris Meeke. Dimanche, Neuville a réalisé le meilleur temps dans l’ES9 avant de conclure avec une 5e position dans la Power Stage. Sébastien Ogier, victime de problèmes hydrauliques et électriques, a obtenu la deuxième position finale (54.7 secondes) sur l’Ile de Beauté et Dani Sordo la troisième (56.0 secondes). Au classement du championnat, Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul marquent 26 points et remontent au 3e rang avec 54 unités. Ogier reste leader avec 88 points devant le Finlandais Jari-Matti Latvala, 4e de la course et vainqueur de la PS, 75.