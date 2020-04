Rétro : Bruno Thiry, héros du Tour de Corse 1995, trahi par son destin

Bruno Thiry - © RTBF.be

Bruno Thiry et Stéphane Prévot sont contraints à l'abandon à deux spéciales de l'arrivée -... Tour de Corse 1995 : après avoir dominé le rallye de la tête et des épaules et signé douze scratches, Bruno Thiry et Stéphane Prévot sont contraints à l'abandon à deux spéciales de l'arrivée de l'épreuve alors qu'à la régulière, la victoire ne peut plus leur échapper. A cause d'un roulement avant droit cassé et d'un règlement qui interdit aux mécaniciens d'intervenir sur la voiture, l'équipage belge passe à deux doigts de remporter sa première victoire en Championnat du Monde, qui n'arrivera finalement jamais.