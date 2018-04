Retarder son départ dans la Power Stage, cela ne servira plus à rien

Retarder son départ dans la Power Stage d'un rallye du Championnat du Monde, comme l'ont fait Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) en Suède ou Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) au Mexique dans l'espoir de récolter plus de points de bonus, cela ne sera désormais plus possible, et ce dès le Tour de Corse, cette semaine.

"Suite à un e-vote du Conseil Mondial du Sport Automobile, les concurrents qui ne prendront pas le départ de la Power Stage dans l’ordre indiqué ne pourront pas marquer de points de Power Stage conformément à l’Article 5.3.2 du Règlement Sportif WRC de la FIA", a communiqué la Fédération Internationale de l'Automobile ce mercredi.

"Cette modification du règlement prend effet immédiatement pour des raisons de sécurité. Elle permettra d’éviter les pointages tardifs intentionnels qui creusent l’écart entre les concurrents, de limiter les déplacements de spectateurs lorsque les voitures ne courent pas et de dissuader les comportements visant à contourner l’ordre de départ de la Power Stage."