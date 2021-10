Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) a creusé l'écart en tête du rallye de Finlande, 10e manche du championnat du monde (WRC), samedi matin. Suivent Craig Breen (Hyundai), Ott Tanak (Hyundai), Esapekka Lappi (Toyota), Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Ogier (Toyota).

"On était tous au-dessus de la limite de temps en temps vendredi déjà. Personne n'est à l'abri d'une petite erreur ou d'une surprise, on l'a vu avec Rovanpera ce matin. L'après-midi ne sera pas évidente, les routes seront plus creusées. Je trouve qu'on a eu une bonne pointe de vitesse et un très gros rythme ce matin. J'étais très satisfait de la voiture, je me sentais à l'aise, j'ai vraiment pu attaquer. Vu les conditions, j'étais surpris de voir mes chronos, je suis très satisfait de la boucle du matin. Dans la spéciale 9, les notes de Martijn étaient parfois plus rapides que moi, on a perdu quelques secondes", a précisé le Belge à notre micro ce samedi midi.

"Le but, c'est d'aller chercher Lappi, il est 20 secondes devant nous. On gagnerait deux points de plus, ça serait toujours ça de pris. En même temps, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Pas grand chose. De plus, Rovanpera était juste derrière nous au championnat et il est dehors. On va tenter de se bagarrer avec Lappi, les conditions devraient être un peu plus équivalentes pour cet après-midi. On va tenter le coup. On s'est fait deux chaleurs durant la matinée, ça arrive de temps en temps en Finlande. Evans est vraiment au-dessus, je pense cela dit que les trois premiers profitent aussi d'un peu de balayage", a aussi analysé le pilote du clan Hyundai.