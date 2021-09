Troisième du championnat du monde derrière Sébastien Ogier (Toyota) et Elfyn Evans (Toyota) au moment de débarquer en Finlande, dixième manche de la saison mondiale des rallyes (WRC), Thierry Neuville (Hyundai) se souvient d'un moment marquant sur ce parcours, c'était en 2013.

"Je ne sais pas si j'ai une relation particulière avec ce rallye, mais j'ai malgré tout de bons souvenirs, notamment la 2e place en 2013. C'était très important pour la suite de ma carrière car j'ai rencontré les responsables de Hyundai Motorsport la semaine suivante. J'avais alors signé avec eux. Hormis cette année-là, on a toujours du mal à jouer le podium. Je note qu'il n'y a jamais de Hyundai sur le podium ici, on n'est jamais au top sur ce parcours. En face, il y a la Toyota qui est peut-être encore mieux que partout ailleurs car elle est développée ici. Elle peut rouler ici non stop sans aucune limitation. Ils ont certainement un avantage. En plus, certains pilotes Toyota sont originaires de ce pays. Ils vont être très difficiles à battre", analyse le Belge à notre micro.

"J'espère enfin pouvoir retrouver le podium ici. Ce ne sera pas évident car il y a beaucoup de nouveautés pour cette édition. Il va falloir oser, il va falloir y aller. On n'a plus grand chose à perdre au championnat donc autant se faire plaisir et espérer récolter un podium pour le team. Il y aura aussi une spéciale de nuit, ce sera un vrai challenge, une difficulté supplémentaire face aux locaux. Le secret pour être rapide ici ? Bien connaitre les conditions je pense et prendre un peu plus de risques, comme souvent sur les rallyes plus rapides. Je n'ai jamais été 100% à l'aise sur cette épreuve. Le feeling était meilleur durant les tests, je n'ai par contre aucune idée de la différence de niveau face à la Toyota. Devant, on risque de voir un Rovanpera, un Lappi et un Tanak", glisse ensuite le pilote Hyundai.