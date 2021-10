Cinquième provisoire du Rallye de Finlande, dixième épreuve de la saison 2021 du championnat du monde des rallyes (WRC), Thierry Neuville (Hyundai) a été contraint à l'abandon durant la 14e spéciale disputée ce samedi en fin d'après-midi.

"Ce qu'il s'est passé ? Pas grand chose. On était dans la 14e spéciale, on était bien parti. Dans un gauche à fond rapide, avec une compression, j'ai vu partir la rampe de phares. Elle s'est détachée. J'ai tout de suite eu une alarme liée à la pression d'eau. 300 mètres plus loin, la température d'eau était élevée. On a continué pour tenter de rallier l'arrivée de la spéciale, mais la fuite était visiblement importante. On n'a pas pu continuer. Je pense que quelque chose a plié lors de la compression. Je n'ai pas plus investigué que cela, il n'y avait de toute façon pas moyen de poursuivre le rallye. Une touchette ou une sortie ? Non, rien de cela", a précisé Neuville à notre micro à son retour au parc d'assistance.

"Il n'y avait pas grand chose à faire, on a tout de suite compris que c'était fini. On en reste là avec ce rallye, on n'a rien à se reprocher. On verra l'état du moteur pour dimanche car on a dû continuer 4-5 kilomètres, il n'y avait pas d'endroit pour s'arrêter. J'espère que le moteur sera encore opérationnel. Le Rallye de Finlande ne nous sourit pas depuis quelques années. Ca fait maintenant deux rallyes de suite où on abandonne sur un souci, c'est un peu frustrant. C'est un fait, on ne peut toutefois rien faire contre cela", a-t-il conclu, fataliste.

Peu après 21H, nous avons appris que le rallye de Neuville était terminé. Il ne repartira en effet pas dimanche pour la dernière journée.