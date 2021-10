"Je pense que notre position sur la route joue pas mal, ça n'explique clairement pas tout. Evans est sur un gros rythme, ça veut dire qu'il y a de la place pour aller plus vite. Je ne me cache pas derrière une excuse. Je sais que je peux faire mieux en matière de pilotage", a-t-il ajouté.

"On ne va pas très vite, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On essaie à certains moments, mais la vitesse n'est pas là. Il doit certainement manquer un peu d'engagement. Ce sont des rallyes où il faut être en confiance, il faut se lâcher pour aller vite. Peut-être que je ne prends pas assez de risques. Etre loin derrière, ce n'est pas très agréable", a narré le Français ce samedi midi à notre micro.

"On a passé une superbe matinée dans la voiture, le feeling était très bon. C'est beau d'être en tête, mais il faut confirmer. J'ai peut-être un petit plus par rapport aux pilotes Hyundai, je ne sais pas. On doit surtout se concentrer sur la deuxième partie de journée. Il y aura encore des pièges, il faut être concentré. La clé, c'est d'afficher un gros engagement sur ce type de parcours, mais il faut coupler ça à des notes précises. Ca peut fonctionner si l'engagement est présent et que les trajectoires sont les bonnes", a lui signalé Elfyn Evans (Toyota).