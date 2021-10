Elfyn Evans (Toyota) a remporté le Rallye de Finlande, 10e des douze manches du championnat du monde WRC, dimanche. Le Gallois s'impose au classement final devant Ott Tanak (Huyndai) et Craig Breen (Hyundai). Suivent Esapekka Lappi (Toyota) et Sébastien Ogier (Toyota).

"Je ne retiens pas beaucoup de positif de ce rallye. 10 points, ce n'est pas fantastique, mais c'est mieux pour rien. On a connu un début de week-end difficile, on avait ensuite enfin trouvé des solutions pour se sentir mieux dans la voiture. La Power Stage était notre dernier objectif, mais le moteur s'est coupé durant celle-ci. On avait aussi un manque de puissance en fin de spéciale. C'est comme ça, on se tourne maintenant vers la prochaine épreuve en Espagne", a indiqué le Français à notre micro.

Et d'ajouter : "24 points d'avance sur Evans, ça reste confortable. Ce n'est toutefois jamais agréable de passer ce genre de week-ends. J'avais l'espoir de pouvoir mieux figurer, c'est évident. Je ne suis pas mécontent que la saison 'terre' soit terminée, je pense qu'on a eu notre lot d'ouverture cette année. Sur 10 rallyes, ça fait 8 fois qu'on est pénalisé à ouvrir. A force, ça commence à faire beaucoup. On est impatient de retrouver l'asphalte. C'est le dernier rallye terre de cette voiture : ce sont des voitures fantastiques, on a pris beaucoup de plaisir. J'avais envie de pousser une dernière fois sur la terre, c'est dommage que ça se finisse comme ça. Il reste deux épreuves pour en profiter."