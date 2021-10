Elfyn Evans (Toyota) a réduit de 44 à 24 points son retard au championnat du monde des rallyes (WRC), toujours dominé par Sébastien Ogier (Toyota), en remportant dimanche le Rallye de Finlande, 10e manche de la saison sur 12. Evans a devancé deux pilotes Hyundai : Ott Tanak et Craig Breen.

"Je suis super heureux ! Je suis parvenu à trouver de la confiance dans la voiture et à afficher un bon niveau. Ma confiance n'a fait que grandir, ça a permis d'aller chercher ce terrible résultat. C'est un rallye très particulier, tout le monde veut le gagner. C'est très beau de le faire pour le dernier rallye de cette voiture sur la terre. Au championnat, le titre est encore possible. On donnera le maximum sur les deux derniers rallyes et on verra le résultat", a souri le vainqueur du jour à notre micro après son succès.