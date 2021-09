Le Rallye de Finlande, dixième manche de la saison 2021 en WRC. Une épreuve à domicile pour le constructeur Toyota, qui domine les classements pilotes et constructeurs tandis qu'il ne restera que deux rendez-vous après celui-ci : l'Espagne et Monza.

"En championnat du monde, tu ne rencontres jamais de week-end facile ! C'est le terrain de jeu favori pour Toyota, mais on a préparé ce rallye au mieux comme tous les autres. J'aime me rappeler quand l'an dernier, avant le Rallye d'Estonie, des gens semblaient déjà vouloir organiser les funérailles de Hyundai... et il me semble que ça s'est terminé de manière différente (ndlr : avec un titre des constructeurs). On ne part pas battu en se présentant ici, pourquoi venir sinon ? On n'a pas peur de démarrer ce rallye et d'affronter Toyota. On a fait notre boulot tranquillement, comme d'habitude. Avec notre équipage, on peut faire quelque chose de bien je pense", a indiqué Andrea Adamo à notre micro.

Et le patron de Hyundai Motorsport d'ajouter : "Les évolutions précises effectuées sur la voiture pour ce type de conditions ? On va demander à nos ingénieurs. Moi j'ai simplement payé l'addition et je peux dire qu'elle était élevée (sourire). Je suis aussi ingénieur mais, quand j'ai arrêté de le faire, les voitures ont commencé à gagner... Il vaut peut-être mieux que j'arrête d'être ingénieur donc (re-sourire). Pour résumer, je peux vous dire qu'on veut gagner tous les rallyes auxquels on prend part. Il n'y a plus rien à gérer au vu du classement des pilotes et celui des constructeurs. A l'attaque, à fond !"

Au général, deux pilotes Toyota emmènent le classement (Sébastien Ogier devant Elfyn Evans) tandis que l'écart avec Hyundai est de 57 points du côté des constructeurs.