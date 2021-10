Elfyn Evans (Toyota), vainqueur dimanche du Rallye de Finlande, a réduit à 24 points son retard au Championnat du monde (WRC) sur le Français Sébastien Ogier, toujours installé en tête pour viser un 8e sacre. Evans s'est imposé devant Ott Tanak (Hyundai) et Craig Breen (Hyundai). Au championnat du monde des constructeurs, Toyota reste en tête avec 441 points, devant Hyundai, à 380 points.

►►► À lire aussi : Thierry Neuville et son abandon : "Quelque chose a plié lors d'une compression, ce n'est pas une sortie"

"Nous sommes ici pour gagner et non faire des statistiques. Deux pilotes sur le podium : je pense qu'on doit remercier le travail fourni par l'équipe. C'est impressionnant comme on était plus compétitif que les années précédentes en Finlande. J'en avais un peu marre d'entendre dire que les Hyundai n'étaient pas compétitives sur un terrain comme la Finlande ou sur la neige. Je suis sûr qu'on peut être compétitif en Espagne et à Monza pour les deux dernières manches en 2021. On va retenir des choses positives cette saison. Si tu bosses bien, si tu es concentré, tu peux arriver à des résultats. C'est important d'amener cette mentalité vers le futur", a glissé Andrea Adamo à notre micro.

"Depuis sa deuxième place en 2013, c'est peut-être le rallye de Finlande où il a été le plus rapide. Breen ? C'est une bonne personne, mais je ne peux ramasser tous les pilotes. Avec Paul Nagle, c'est un équipage qui a fait des choses formidables pour nous. Il mérite de faire une saison complète, c'est son souhait d'ailleurs. Je ne peux pas lui offrir cela", a conclu le patron de Hyundai Motorsport.