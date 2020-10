Rallye de Sardaigne : Sordo s'envole, Neuville attaque et déborde Ogier

La meute du WRC passe la sixième ce week-end en Sardaigne. En effet, le somptueux tracé sarde accueille la sixième manche du championnat du monde des rallyes.

Et c'est Dani Sordo, vainqueur l'an dernier, qui s'est montré le plus habile ce vendredi durant la première journée de l'épreuve, comptant six passages chronométrés. Le pilote espagnol du team Hyundai a devancé Teemu Suninen (+17.4 secondes) et Thierry Neuville (+35.2 secondes).

On retrouve ensuite Sébastien Ogier (+36.0 secondes) et Elfyn Evans (+51.9 secondes), leader du championnat du monde.

Samedi, place aux six spéciales constituant la deuxième journée.

ES7 : Monte Lerno 1 (22.08 km - 7H37)

ES8 : Coiluna - Loelle 1 (15.00 km - 8H38)

ES9 : Monte Lerno 2 (22.08 km - 10H07)

ES10 : Coiluna - Loelle 2 (15.00 km - 11H08)

ES11 : Sedini - Castelsardo 2 (14.72 km - 16H08)

ES12 : Tergu - Osilo 2 (12.81 km - 17H02)