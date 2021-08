Intégré l'an dernier au programme du WRC, le championnat du monde des rallyes, puis annulé à cause du coronavirus, le Rallye d'Ypres va, ce week-end, enfin pouvoir fêter son introduction au calendrier mondial. Il s'agira de la huitième manche de la saison... et toutes les spéciales seront à suivre en direct vidéo sur RTBF.be/sport et RTBF Auvio !

Une toute première apparition belge en WRC, le troisième nouveau venu en 2021 (après l'Arctic et la Croatie), la Belgique devenant le 35e pays à accueillir une manche. L'épreuve a été organisée en 1965 pour la première fois. Elle s'est érigée en manche incontournable du Championnat d'Europe durant plusieurs années. Le Belge Freddy Loix, ancien pilote WRC, est le roi du parcours, il s'y est imposé à onze reprises.

►►► À lire aussi : Avec 108 équipages au départ, le Rallye d'Ypres fera le plein (de Belges) pour sa première en WRC

La campagne yproise est jonchée de nombreux carrefours, de routes étroites et sinueuses, mais toutefois rapides. Les conditions sont piégeuses car ressemblant parfois davantage à de la terre qu'à de l'asphalte. Le tracé est de plus en plus sale au fil des passages, les concurrents ramenant de la boue des cordes. S'il venait à pleuvoir, ce qui n'est pas exclu (on connait tous les conditions météos en Belgique), les routes ressembleront sans doute à une patinoire.

Le parcours demandera une concentration de tous les instants au vu du programme compact et copieux de l'épreuve belge. Après un shakedown disputé vendredi matin, les pilotes s'élanceront pour un total de 295.78 km chronométrés sur l'épreuve. Vendredi après-midi, dès 13H30, place aux huit premières spéciales (135 kilomètres au cumulé). Après Reninge - Vleteren au nord d’Ypres, cap au sud vers Westouter - Boeschepe, Kemmelberg et Zonnebeke : une boucle répétée deux fois et qui se terminera vers 21H30.

Huit autres spéciales sont dessinées le samedi (119.92 kilomètres au cumulé). La journée commence au sud d’Ypres avec Hollebeke (25,86 km), la plus longue spéciale du rallye, avant Dikkebus, Watou et Mesen - Middellhoek. La boucle sera là aussi répétée l'après-midi.

Dimanche, changement total de décor. Les débats se termineront sur quatre spéciales prévues à Stavelot et Spa-Francorchamps... à 300 kilomètres de la Grand Place d'Ypres, somptueux cadre accueillant le parc d'assistance du rallye. Deux passages à Stavelot et deux à Spa, la Power Stage (ES20) empruntant donc le circuit spadois que tout le monde nous envie.

Invité inédit au calendrier mondial, le Rallye d'Ypres a déjà souri à Thierry Neuville (2018), favori pour cette édition 2021, et Craig Breen (2019) par le passé. Lauréats tous les deux, ils partiront donc avec un gros coup d'avance sur les autres concurrents de la catégorie reine, eux qui vont découvrir l'épreuve.