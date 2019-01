Préparation minimale, nouvelle équipe et nouvelle voiture : les défis de Loeb pour le Monte Carlo

Le mois de janvier s'annonce très chargé pour Sébastien Loeb. En pleine préparation pour le Dakar, qui s'élance le 7 janvier du Pérou, n'a pas encore eu l'occasion de prendre ses marques au volant de sa nouvelle monture : la Hyundai i20 Coupe WRC.



Il devra d'ailleurs rapidement passer du mode rallye-raid au mode WRC. Quasiment sans transition. "Nous avons une très courte fenêtre pour tester la i20 avant le Monte Carlo. Je reviens seulement du Dakar le 18 (le lendemain de l'arrivée) et les reconnaissances sont programmées le 21. Je suis confiant dans le fait que nous serons aussi bien préparés que possible pour la première manche de la saison, même dans un très court laps de temps."



S'il n'a pas encore pris le volant, le nonuple champion du monde a déjà visité l'usine de l'équipe à Alzenau et moulé son siège sur mesure ("je n'avais jamais fait cela avant en rallye").



Après avoir passé toute sa carrière chez Citroën (et Peugeot en rallye-raid et RX), l'Alsacien va aussi devoir se faire à ses nouvelles couleurs. "Il va falloir que je m'habitue", concède-t-il. "Mais j'aime mes nouvelles couleurs et je suis impatient de relever ce nouveau challenge. La saison promet d'être excitante".



"J'espère me battre pour la victoire mais dans le même temps je sais que cela va être un défi difficile de revenir en WRC avec une nouvelle voiture et une nouvelle équipe (...) j'espère rapidement trouver mes marques avec la i20, avoir un rythme compétitif et pourquoi pas être dans la course pour la première place", conclut-il ambitieux.



Premières indications, le 24 janvier avec le Shakedown du Monte Carlo.