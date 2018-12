Première aux RACB Awards : Neuville et Gilsoul élus conjointement "Driver Of The Year"

Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul, qui ont décroché cette saison trois victoires dans l'habitacle de leur Hyundai i20 Coupé WRC et un quatrième titre honorifique de vice-Champions du Monde, ont été élus conjointement "Driver Of The Year" lors de la soirée des RACB Awards ce jeudi. C'est la première fois dans l'histoire de ce trophée qu'un copilote est récompensé en même temps que son pilote.

Le Liégeois Nicolas Gilsoul se voit ainsi félicité pour son travail aux côtés de Thierry Neuville, lauréat pour la cinquième fois de ce trophée à l'issue d'une saison remarquable. Et ce même si le titre mondial est à nouveau revenu aux Français Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, sacrés Champions du Monde pour la sixième fois.

"Je suis très fier de décrocher à nouveau ce titre de "Driver Of The Year", a déclaré Thierry Neuville au micro de la RTBF. La particularité cette année, c'est que mon copilote est venu avec moi sur scène. Je suis particulièrement fier de ça ! On est une équipe, un équipage dans la voiture, et c'est ensemble que nous réalisons nos performances."

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont en tout cas été plébiscités par les spécialistes belges des sports moteurs. Ils s'imposent devant Stoffel Vandoorne, l'ex-pilote de Formule 1 désormais actif en Formula E, et Laurens Vanthoor, vainqueur des 24 heures du Mans dans sa catégorie (LMGTE).

Le Top 10 de l'édition 2018 : 1. Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, 3. Stoffel Vandoorne, 4. Laurens Vanthoor, 5. Dries Vanthoor, 6. Frédéric Vervisch, 7. Guillaume De Ridder, 8. Kris Princen, 9. Tom Colsoul 10. Jérôme D'Ambrosio