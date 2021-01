Premier rallye en WRC et premier podium pour Martijn Wydaeghe : "Fatigué, mais content de ma progression !"

Le copilote belge Martijn Wydaeghe, qui remplace depuis jeudi Nicolas Gilsoul dans le baquet de droite de la Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville, a engrangé énormément d'expérience au cours de cette semaine et a fêté sa première participation à une épreuve du Championnat du Monde des Rallyes en montant sur le podium du Monte-Carlo.

De très bons débuts, même si tout n'a pas été parfait. Mais l'objectif majeur du binôme belge était de rejoindre l'arrivée et de marquer de gros points, ce qui a été le cas.

"Je suis fatigué, mais aussi très content !, a souligné Martijn Wydaeghe à son retour à Monaco. On a bien progressé pendant cette semaine. Avant jeudi, je n'étais jamais monté dans une voiture de course avec Thierry, et être ici à Monaco avec une troisième place, deux scratches, je pense que c'est pas mal ! Cela s'est super bien passé avec Thierry, il est très ouvert et prêt à me donner le temps dont j'ai besoin pour m'adapter à lui. On a encore beaucoup de travail, mais cela s'est plutôt bien passé entre nous, et je suis très content d'avoir eu cette opportunité ce week-end. Le plus compliqué, c'était de donner les notes dans le bon rythme à Thierry, surtout avec toutes les corrections de nos ouvreurs. On a pas mal de trucs à dire en spéciale, et je n'arrive pas toujours à donner les notes au meilleur moment pour Thierry. C'était ça le plus dur pour moi. Mais aujourd'hui, je pense avoir livré une bonne performance, et je peux être content de ma progression."

Neuville et Wydaeghe seront également engagés ensemble lors de la prochaine épreuve, en Finlande, fin février.