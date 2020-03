Police, bière, lac, vaches, promenade : 5 épisodes fous du WRC au Mexique

Rallye du Mexique 2018 : Victoire de Sébastien Ogier - WRC - Rallye du Mexique 2018 - 12/03/2018 Le quintuple champion du monde en titre des rallyes WRC, Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) a remporté le rallye du Mexique pour la quatrième fois de sa carrière dimanche près de Leon. Le Français a pris la 2e place de la dernière spéciale, la Power stage, qui lui avait donné 4 points supplémentaires. Après avoir visionné des images vidéo et le matériel photographique, la direction de la course a décidé, quatre heures après la course, d'infliger à Ogier 10 secondes de pénalité parce qu'il a passé la chicane avant la ligne d'arrivée d'une manière non conforme. A la suite de cette sanction infligée à Ogier, Neuville remonte de la 4e à la 3e la Power Stage et obtient 3 points supplémentaires. Au classement du championnat, Ogier reste aux commandes mais voit son avance sur Neuville se réduire. Il compte 56 points contre 52 au Saint-Vithois avant la 4e manche du Mondial, le Tour de Corse (5-8 avril).