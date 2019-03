Polémique sur le drapeau rouge d'Ogier, une tactique de Citroën selon Meeke et Neuville

Ce samedi, une polémique a vu le jour sur les routes mexicaines, théâtre de la troisième manche de la saison WRC. Esapekka Lappi arrive en fin de 10ième spéciale de l'épreuve. Le pilote Citroën part à la faute et son bolide gêne les concurrents suivants. L'organisation laisse passer plusieurs pilotes et décide de brandir un drapeau rouge quelques minutes plus tard. Drapeau brandi à Sébastien Ogier, qui venait de subir une crevaison.

"La tactique de Citroën a été claire, mais assez sombre. Ils ont abusé du système de sécurité qui signale qu'un pilote, Lappi dans ce cas, se trouve en danger. Ils ont fait cela afin de sauver la position d'Ogier. Ce n'est pas correct d'agir de la sorte avec un objectif sportif, ils devraient être pénalisés selon moi", a expliqué, à notre micro, Kris Meeke (remercié par le team français l'an passé).

L'avis du pilote Toyota va dans le sens de celui de notre compatriote Thierry Neuville : "C'était une toute bonne stratégie de la part de Citroën. Quand ils ont vu qu'Ogier avait crevé, ils ont profité de la sortie de Lappi. Le temps qui lui a été attribué était correct je crois. Ca ne fait pas partie du jeu, c'est Citroën qui a mis la pression sur l'organisation, c'est clair. On les connait bien, j'ai été dans l'équipe par le passé, ils ne laissent jamais rien passer à côté."

"Sur le coup, j'avais l'impression que c'était une bonne nouvelle de ne pas devoir faire les derniers kilomètres. Finalement, le temps forfaitaire que j'ai eu n'est pas bon du tout. J'aurais peut-être perdu légèrement moins avec la crevaison. Je ne pense pas avoir été avantagé donc. Un choix tactique ? Je n'ai pas grand-chose à commenter. Si certains pensent qu'une équipe est capable de demander à son pilote de sortir... D'ailleurs, l'équipe ne savait qu'à moitié qu'on avait une crevaison. C'est dommage qu'ils aient la parole si facile car je ne pense pas que ça les dessert", a lui tempéré Sébastien Ogier.

Et Pierre Budar, directeur de Citroën Racing, de conclure : "Je n'ai pas à commenter les commentaires de Meeke ou de Neuville sur le sujet. Une tactique pour neutraliser la spéciale ? Comment voulez-vous qu'on fasse ça ? Regardez les données, tout le monde peut en disposer, vous verrez que Lappi n'a pas enclenché le système en question, il n'a pas appuyé sur le bouton rouge. Le drapeau rouge est une décision de la direction de course. Il n'y a pas de tactique de Citroën car c'est une décision qui ne nous appartient pas."