Plus grosse sortie, Ogier, le titre : quiz spécial pour la 100ième de Neuville

Le quiz spécial '100ième' de Neuville

Son premier rallye WRC : "En 2009. Je m'en rappelle vaguement, c'était en Espagne."

Sa plus belle victoire : "Celle en Sardaigne, en 2018."

Sa plus grosse sortie : "Les pires, c'était en séance d'essai. En rallye, peut-être le shakedown en Finlande. On avait réussi à couper quelques arbres."

Le rallye qu'il veut accrocher à son palmarès : "Aucune idée."

L'adversaire pour lequel il a le plus de respect : "Tout le monde, mais certains sont plus dangereux que d'autres. Sébastien Ogier est une réelle référence. Il y a Sébastien Loeb aussi, avec qui je partage peut-être le caractère. Toujours donner le maximum sans jouer à d'autres choses."

197 départs pour Latvala, est-ce un objectif ? : "On verra. Si le sport évolue vers l'électrique ou l'hybride, il faudra savoir si ça me plaira encore."

Comment résumerait-il sa carrière ? : "Elle a été rapide. J'ai commencé pratiquement sans la moindre expérience dans un cadre presque professionnel avec le soutien du RACB. Je suis arrivé très tôt en WRC. Malgré tout, j'ai fait preuve d'une super pointe de vitesse. Il manquait un peu la régularité, mais on a pu travailler ce point avec le temps. On est 4 fois vice-champion, on est passé tout près à deux reprises. On a encore quelques années devant nous, ça devrait le faire."

Ce qu'il voudrait qu'on retienne de lui : "J'espère avoir pu impressionner certains de nos fans. Je fais du mieux possible, toujours."