Plus de 450 gamins rêvent de suivre les traces de Thierry Neuville…

Un candidat au RNT Rally Challenge - © RTBF.be

RNT Rally Challenge : le simulateur, on l’a testé pour vous… - Moteurs - 25/09/2019 C’est devenu une chouette tradition, depuis plus de 10 ans maintenant le RNT (RACB National Team) organise un volant dans le but de découvrir de jeunes talents et de les emmener au plus haut niveau.Cette année, c’est le rallye qui est mis à l’honneur avec au bout du processus de sélection, la possibilité de disputer une saison en championnat de Belgique des rallyes au volant d’une R2 et l’espoir peut-être de suivre les traces de Thierry Neuville intégré au RNT il y a tout juste 10 ans.