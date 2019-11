Pierre Budar : "Oui, Citroën a pris contact avec Neuville"

Citroën a donc décidé de retirer la prise et quitte le WRC avec effet immédiat. Pierre Budar, le patron des Rouges, revient avec nous sur le départ de Sébastien Ogier et l’arrêt du programme en championnat du monde des rallyes.

Pierre, Citroën se retire du WRC, quel est votre sentiment ?

"On n’a pas d’état d’âme à avoir. Il faut assumer et faire face. C’est compliqué, c’est une annonce qui touche toute l’équipe avec certaines personnes impliquées depuis plus de 20 ans en WRC. C’était un projet sur 2 ans, on avait besoin de ces 2 années pour obtenir un résultat. On savait que 2019 serait difficile : de nouveaux pilotes, de nouveaux ingénieurs sur la voiture. Le temps de mettre tout en place, ça nous a retardé par rapport à la concurrence, on savait qu’on avait besoin d’une deuxième année. On n’y est pas arrivé, c’est la déception qui prédomine."

Ce n’est pas nouveau : depuis la Catalogne on évoque le départ d’Ogier. Quels ont été vos rapports ces dernières semaines ?

"On a des échanges avec Sébastien sur ses envies de nous quitter depuis quelques temps. On a essayé de lui présenter des arguments pour qu’il reste avec nous, on a parlé des évolutions disponibles au Monte Carlo. Au final, il a eu d’autres arguments ailleurs qui l’ont plus convaincu."

Ogier était sous contrat jusque fin 2020, comment a-t-il pu s’en dégager ?

"Effectivement, le contrat allait jusqu’à fin 2020. Il y a rupture de contrat. Dans ces cas-là, soit on va au tribunal, soit on trouve un accord à l’amiable. On a engagé des négociations et trouvé un accord avec Ogier."

Avez-vous envisagé une solution alternative et contacté Neuville ?

"On veut se battre pour 1 titre et pour cela il faut faire appel à un des 3 pilotes susceptibles de gagner. Neuville en fait partie, on a pris contact avec lui. Ça aurait été une faute de ne pas le faire. Mais Thierry a un contrat jusque fin 2021 avec un projet à long terme. Nous, nous ne pouvions lui proposer qu’un contrat d’un an sans perspectives puisque le groupe a décidé de s’engager dans une autre discipline en 2022 (ndlr : Peugeot a annoncé cette semaine son implication en WEC). On n’était pas très séduisant pour lui."