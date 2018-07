Penasse : "M-Sport devient champion du monde pour les stratégies !"

Ott Tanak a empoché le rallye de Finlande, 8e manche du championnat WRC, devant Mads Ostberg et Jari-Matti Latvala. Sébastien Ogier a terminé 5e, Thierry Neuville 9e.

"La Finlande n'est pas notre rallye favori. Cette année, on a quand même connu un progrès. On savait que ce serait très difficile pour Neuville. Mikkelsen a fait une erreur le premier jour. Paddon a lui fait un très bon rallye, il a très bien géré sa course. Il termine 4e avec des bonnes chronos. On ne perd que 2 unités sur notre concurrent Ford. Neuville a toujours plus de 20 points d'avance sur Ogier, psychologiquement c'est important avant d'aller en Allemagne", a détaillé Alain Penasse ce dimanche.

Et le team manager Hyundai d'ajouter : "M-Sport devient champion du monde pour les stratégies. Je trouve qu'il y a certaines limites. A mes yeux, c'est malheureux de devoir le faire dès la 2e épreuve de la saison. On verra quoi faire pour la fin de saison de notre côté. En Allemagne, notre voiture va être plus à l'aise. C'était là notre première double victoire."