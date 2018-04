Penasse : "L'objectif chez Hyundai ? Faire au moins un double podium"

Ce week-end, place au Rallye d'Argentine, la cinquième épreuve du championnat du monde WRC. Hyundai y reste sur deux victoires : Hayden Paddon en 2016 et Thierry Neuville en 2017.

"Il n'y avait pas grand chose à gérer après la Corse car nous avons obtenu la 3e et la 4e place. Ce n'était pas si mauvais même si c'était un week-end décevant. Ogier était dans une forme exceptionnelle, Neuville se battait lui avec Meeke à 30 secondes du Français. Il n'y a pas eu de réunion de crise pour solutionner le problème", a détaillé Alain Penasse à notre micro.

Et le team manager du team sud-coréen d'ajouter : "Nous espérons renouveler la victoire ici. Nos voitures se comportent bien et les pilotes alignés ont tous un bon palmarès en Argentine. On espère faire au moins un double podium. Se battre avec l'expérience et le talent d'Ogier, c'est toujours compliqué. Il n'est pas cinq fois champion du monde pour rien. Ca ne signifie pas qu'il est imbattable. L'an passé, nous avions plus de victoires et plus de meilleurs chronos en spéciales que lui."