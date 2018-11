Penasse : "Des consignes d'équipe dès le début de la saison ? Pas du tout d'accord avec ça"

Thierry Neuville et son équipe Hyundai Motorsport ont à nouveau terminé à la deuxième place place des championnats "pilotes" et "constructeurs" en 2018, alors que leur objectif était de décrocher ces deux titres mondiaux au début de la saison.

"L'année s'annonçait très bien, mais a la mi-saison, on a un peu perdu le contrôle du ou des championnats, a avoué Alain Penasse, le team manager belge de Hyundai Motorsport, au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Australie. Au final, on termine deux fois à la deuxième place, avec Thierry chez les pilotes, et Hyundai Motorsport chez les constructeurs. Ce sont des petits détails qui ont fait la différence. Notre objectif l'année prochaine doit à nouveau être d'aller chercher les deux titres mondiaux. On a nos chances, on a prouvé qu'on était dans le coup."

Au micro de la RTBF, le pilote belge évoquait dimanche au terme du Rallye d'Australie son envie de voir Hyundai la jouer "tactique" en sa faveur dès le début de la saison 2019, comme M-Sport l'a fait avec Sébastien Ogier cette année, mais Alain Penasse n'est pas de cet avis...

"Je ne suis pas du tout d'accord avec le jeu d'équipe dès le début de la saison, a affirmé le team manager belge de Hyundai Motorsport. Il y a d'autres pilotes sous contrat, et le but n'est pas de les démotiver dès la première course. Regardez Elfyn Evans chez M-Sport, qui a dû se "garer" après la Suède. Il a vécu une saison très difficile, et ne s'est remis dans le coup que pour les deux dernières courses. C'est vrai, M-Sport a le titre des pilotes avec Sébastien Ogier, mais je pense qu'il ne faut pas aller si loin dans les consignes d'équipe. En fin de saison, si on est en position et en mesure d'en appliquer correctement, il faut le faire, mais pas dès la première course de la saison."