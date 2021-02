Ott Tanak s'adjuge l'Otepää Talveralli devant Thierry Neuville, désormais prêt pour l'Arctic Rally

L'Estonien Ott Tanak (Hyundai i20 Coupé WRC) a remporté ce samedi l'Otepää Talveralli, une épreuve disputée sur la neige estonienne, devant son coéquipier belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC).

Hyundai Motorsport a profité de ce petit rallye estonien, organisé un peu moins de deux semaines avant le départ de l'Arctic Rally, pour peaufiner la préparation de ses deux principaux équipages pour le rendez-vous finlandais, qui sera le théâtre de la deuxième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes.

Ott Tanak, qui s'est montré le plus rapide dans les huit spéciales au menu, a devancé de 33.4 secondes Thierry Neuville. "C'était un bel événement, et c'était important de passer du temps dans la voiture avec Martijn (Wydaeghe, son nouveau copilote, ndlr). On a essayé beaucoup de choses au niveau de nos réglages, et notre feeling dans la voiture s'est amélioré tout au long de la journée. Nos temps étaient d'ailleurs bien meilleurs au cours de la boucle de l'après-midi !"