Ott Tanak, Champion du Monde des Rallyes, au départ à Vresse-sur-Semois samedi prochain

Samedi prochain, Ott Tanak,le champion du monde WRC emmènera l’équipe Hyundai sur les routes du South Belgian Rally en préparation du Ypres Rally Belgium, la prochaine manche du championnat du monde qui se déroulera du 20 au 22 novembre.

Initialement seul Craig Breen (déjà présent à l’Aarova rally la semaine dernière) devait faire le déplacement à Vresse-sur-Semois, finalement Ott Tanak viendra lui aussi s’échauffer sur les routes namuroises. Pas de trace par contre de Thierry Neuville pour qui les conditions et les spéciales de chez nous n’ont aucun secret (notre compatriote est présenté par tous comme le favori à Ypres, un rallye qu’il a déjà remporté et auquel il a participé ces dernières années). Voilà en tous cas des invités de choix pour la toute nouvelle épreuve inscrite au championnat de Belgique et organisée par DG Sport.