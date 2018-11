Östberg boucle la matinée en tête, Neuville neuvième devant Ogier (LIVE commenté 2h30)

Le Norvégien Mads Östberg (Citroën C3 WRC) occupe la tête du Rallye d'Australie, treizième et dernière épreuve du Championnat du Monde 2018, au terme de la boucle de trois spéciales disputée ce vendredi matin dans la région de Coffs Harbour (dans la soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi en Belgique).

Mads Östberg a profité de la dernière et plus longue spéciale de la boucle matinale pour faire la différence et s'installer à la première place avec 5.4 secondes d'avance sur le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC), deuxième, alors que l'autre Finlandais de chez Toyota, Jari-Matti Latvala, suit à 5.8 secondes.

L'Estonien Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), l'un des trois derniers candidats au titre, pointe à la sixième position, à 7.8 secondes, après s'être fait une grosse frayeur dans l'ES3.

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a lui aussi failli partir à la faute dans la dernière spéciale de la matinée, en se faisant peur à la réception d'un jump qui aurait pu le voir partir en tonneaux. Le pilote belge a finalement bouclé la matinée à la neuvième place du général, à 19.2 secondes de Mads Östberg.

TN compte toutefois 8.4 secondes d'avance sur son rival Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), ralenti par sa première place sur la route, et impuissant à cause du balayage malgré un sans-faute.

Au programme des équipages engagés et des trois derniers candidats au titre ce vendredi, figure encore une boucle de trois spéciales ainsi que deux passages dans la super spéciale de Destination NSW, tracée au bord de l'océan. Au total, 101.68 kilomètres disputés contre le chrono figurent au menu.