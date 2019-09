Ogier : "Une victoire qui nous permet de rester en vie au championnat"

Le Français Sébastien Ogier a remporté son troisième rallye de la saison ce dimanche après avoir évité tous les pièges présents sur les spéciales rocailleuses de l’épreuve turque.

Vainqueur pour la première fois de sa carrière en Turquie, le sextuple Champion du Monde a réalisé une très bonne affaire dans la course au titre, puisqu’il a repris 23 points au leader Ott Tanak, ce qui lui permet de revenir à 17 longueurs de l’Estonien alors qu’il reste trois épreuves à disputer cette saison.

"Toutes les victoires sont importantes, mais celle-ci nous permet de rester en vie au championnat, a détaillé Sébastien Ogier au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF en Turquie. On sortait d’un rallye d’Allemange plus que compliqué, où on avait pris un gros coup de massue sur la tête, et où nos chances au championnat avaient sérieusement diminué. C’est un week-end qui fait du bien, même si nous ne sommes pas encore aussi proches qu’on le voudrait. On est encore loin derrière Ott, mais l’espoir est là maintenant. Cette victoire arrive au bon moment pour donner un petit coup de boost supplémentaire à toute l’équipe. Ott reste le mieux placé, mais les trois prétendants au titre ont encore leurs chances. On fera tout pour mettre Ott sous pression en Grande-Bretagne."