Ogier : "Un podium serait une bonne perf', mais je prends le départ pour gagner"

Vainqueur à une seule occasion du Tour de Corse, Sébastien Ogier, qui a déjà décroché deux victoires cette saison, veut avant tout faire parler sa régularité cette semaine sur les spéciales de l'Île de Beauté. Même s'il prend le départ de tous les rallyes "pour les gagner", le pilote de la Ford Fiesta WRC serait déjà heureux s'il pouvait monter sur le podium dimanche après-midi.

"Le Tour de Corse, c'est une épreuve mythique, et c'est toujours un très gros challenge pour les pilotes, a développé le quintuple Champion du Monde en titre au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Corse. C'est une épreuve magnifique, avec peu de spéciales une nouvelle fois cette année, mais elles sont pour la plupart très longues ! Cela augmente la difficulté du challenge. Un podium, ce serait une bonne perf' à l'heure actuelle. On essaie de jouer le championnat, mais je prends le départ de tous les rallyes pour les gagner. Je vais tout faire pour me battre devant."

"Kris Meeke risque d'être la référence, une fois de plus, et cela ne va pas être simple, a conclu le pilote gapençais. Mais ce n'est jamais simple de gagner un rallye en WRC, et Kris Meeke n'est actuellement pas le pilote le mieux placé au championnat. Après, c'est toujours la même histoire : il faut essayer d'être le plus constant possible sur l'ensemble de la saison, et de ne pas forcément essayer de gagner tous les rallyes."