Ogier, "trop sur la défensive" : "Thierry, lui, n'a pas trop calculé !"

Premier leader du Monte-Carlo après sa première spéciale au volant de la Toyota Yaris WRC, Sébastien Ogier, invaincu sur le Monte-Carlo depuis 2014, a dû s’avouer vaincu dans la seconde spéciale de la soirée, relégué à 25.5 secondes de son rival Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC).

Deuxième à 19.2 secondes du pilote belge au général, le Gapençais reste optimiste avant les trois (longues) journées qui attendent les concurrents du Monte-Carl'…

"Dans la première spéciale, on savait que les conditions étaient relativement faciles, avec un grip constant et des routes sèches, a rappelé Sébastien Ogier au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. La deuxième, c’était le gros morceau de la soirée, avec des conditions beaucoup plus piégeuses et inconstantes. On y était un peu trop sur la défensive, mais comme on est toujours dans une phase de découverte de la voiture, j’ai préféré adopter cette stratégie. Thierry, lui, n’a pas trop calculé et fait un très bon chrono. Cela a créé des écarts, mais le week-end est encore long. 19 secondes, ce n’est pas la fin du monde. On essaiera de faire mieux demain."